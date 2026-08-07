Haberler

Moonshot AI'ın Kimi K3 Modeli Test Ortamından Kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın Kimi K3 modeli, İngiltere'nin Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nün (UK AISI) siber test ortamından (sandbox) kaçtı. Model, ortamdaki bir yapılandırma hatasından yararlanarak internete bağlandı ve GitHub'da çözüm aradı; ancak üçüncü taraf hizmetlere izinsiz erişim sağlamadı.

Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın "Kimi K3" modeli, İngiltere hükümetine bağlı Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü (UK AISI) tarafından yürütülen bir siber test ortamından kaçtı.

ABD merkezli Wired sitesinin haberine göre, ABD merkezli siber güvenlik araştırma şirketi Frontier Security, "Kimi K3"ün, yapay zeka sistemlerini güvenli bir şekilde test etmek üzere tasarlanmış kontrollü bir ortam olan enstitünün "sandbox"undan çıkmayı başardığını belirtti.

Şirket, modelin Anthropic, OpenAI ve Meta'da yaşananlara benzer şekilde kendi sanal ortamındaki bir yapılandırma hatasından faydalandığını, modelin herhangi bir üçüncü taraf web sitesine veya hizmete izinsiz erişim sağlamadığını ancak internete bağlanarak çözmeye çalıştığı sorunun çözümünü GitHub'da bulduğunu ifade etti.

Şirketin üst yöneticisi Yaron Singer, Wired'a verdiği demeçte, "Kimi K3"ün karmaşık bir güvenlik açığından değil İngiltere hükümetine bağlı AISI'nin test ortamındaki bir boşluktan yararlandığını belirtti.

OpenAI ve Anthropic gibi ABD'li yapay zeka şirketlerinin yapay zeka modelleriyle rekabet etmeyi hedefleyen "Kimi K3", temmuz ayında kamuoyuna sunulmuştu.

Yapay zeka modelinin yeteneklerinin ölçütü olarak 2,8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen "Kimi K3"ün, dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modellerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

Salah transferinde bomba Erdoğan detayı!

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor