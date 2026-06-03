Çinli Otonom Sürüş Şirketi Weride, Madrid'de Robot Taksi Hizmeti Başlatacak

MADRİD, 3 Haziran (Xinhua) -- Çinli otonom sürüş şirketi WeRide, ABD'li paylaşımlı yolculuk platformu Uber ve İspanya'nın mobilite şirketi AVOMO ile işbirliği içinde önümüzdeki aylarda İspanya'nın başkenti Madrid'de pilot ticari robot taksi hizmeti başlatacak.

Üç şirketin salı günü yaptığı ortak açıklamaya göre, bu yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan hizmet kapsamında kullanıcılar Uber uygulaması üzerinden doğrudan robot taksi çağırabilecek. Projenin, İspanya'da halka açık ilk pilot ticari robot taksi hizmeti olması bekleniyor.

Projenin ilk aşamalarında, İspanya'nın yürürlükteki düzenlemeleri uyarınca araçların içinde eğitimli güvenlik operatörleri bulunacak. Şirketler, ana kent bölgelerinde tamamen sürücüsüz ticari operasyonlara doğru aşamalı şekilde genişlemeyi planlıyor.

İlk aşamada, İspanya'daki mevcut düzenlemeler doğrultusunda araçlarda eğitimli güvenlik operatörleri bulunacak. Şirketler ise başlıca kentsel alanlarda tamamen sürücüsüz ticari operasyonlara aşamalı olarak geçmeyi planladıklarını belirtti.

Ortaklık kapsamında WeRide, otonom sürüş teknolojisi ve araç platformunu sağlayacak. Uber, paylaşımlı yolculuk platformunu ve kullanıcı erişimi hizmetlerini sunarken, İspanya merkezli mobilite grubu Moove Cars'ın iştiraki AVOMO ise yerel filo operasyonları ile düzenleyici uyum süreçlerinden sorumlu olacak.

WeRide'ın Kurucusu ve CEO'su Han Xu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en hızlı büyüyen kentsel mobilite pazarlarından biri olan Madrid'de sürücüsüz robot taksileri hizmete sunmak, karmaşık gerçek yaşam koşullarında güvenli şekilde faaliyet gösterebildiğimizi gösteriyor" dedi.

Han, "İspanya Avrupa'daki beşinci pazarımız oldu ve kıta genelinde güvenilir bir robot taksi işletmecisi olarak konumumuzu daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Şirketler, Madrid'in güçlü ulaşım talebi, büyük kent nüfusu ve nispeten açık düzenleyici yapısı sayesinde otonom sürüş teknolojilerinin kullanıma sunulması açısından elverişli bir pazar olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua