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Çinli Şirket 32. Güneydoğu Asya Oyunları Stadyumunun Bakımını Üstleniyor

Çinli Şirket 32. Güneydoğu Asya Oyunları Stadyumunun Bakımını Üstleniyor

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PUNOM PEN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Morodok Techo Ulusal Stadyumu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı, 10 Mayıs 2023. Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), 32.

PUNOM PEN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Morodok Techo Ulusal Stadyumu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı, 10 Mayıs 2023.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC), 32. Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA Games) merkezi noktası olan Çin destekli stadyuma genel bakım hizmetleri sağlıyor. Kamboçya, 64 yıllık geçmişe sahip oyunlara ilk defa ev sahipliği yapacak. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Punom Pen Kamboçya Güncel Haberler

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