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Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Fethiye'de sahne aldı

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Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılında, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı. 'İpek Yolunun Uyumu' gala gösterisinde geleneksel Çin türküleri ve 'Üsküdar'a gider iken' şarkısı Çince-Türkçe seslendirildi.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kapsamında, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

Telmessos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte "İpek Yolunun Uyumu" gala gösterisi sunuldu.

Çin'in geleneksel türkülerini de icra eden grup, " Üsküdar'a gider iken" şarkısını Çince ve Türkçe seslendirdi. Topluluğun performansı, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Tarihi atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliği, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ile Veli Uysal ile çok sayıda sanatsever izledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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