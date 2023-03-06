Çinli Sağlık Ekibi Sudan'da Ücretsiz Klinik Açtı

Sudan'daki Çinli sağlık ekibinin 37. grubu, ilk Çinli sağlık ekibinin yurtdışına gönderilmesinin 60. yıl dönümünde ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde ücretsiz klinik açtı.

Sudan'daki Çinli sağlık ekibinin başkanı Xing Zhijing'in verdiği bilgilere göre Cumartesi günü düzenlenen ücretsiz klinik hizmetleri, Geleneksel Çin Tıbbı ve genel cerrahi de dahil olmak üzere 14 uzmanlık alanında 40 sağlık personeli tarafından veriliyor.

SES 1 (Çince): XİNG ZHİJİNG, Sudan'daki Çinli sağlık ekibinin başkanı:

"Bu yıl, ilk Çinli sağlık ekibinin Afrika'ya gönderilmesinin 60. yıl dönümü. Burada büyük ölçekli bir ücretsiz klinik kurmak son derece önemli."

Nil Nehri eyaletinin Üretim ve Kaynaklar Bakanı Salah Ali, eyalet valisi adına, ücretsiz klinik ve son dönemlerde Sudanlıları iyileştirmek üzere gösterdikleri çabalardan dolayı Çin sağlık ekibine takdirlerini ifade etti.

Eyaletteki Shendi kasabasının sakinleri kliniğe yoğun ilgi gösterdi.

SES 2 (Arapça): MOHAMED OMER ABDALLA AHMED, Shendi kasabası sakini:

"Çinli doktorlar bizleri güzel karşıladı ve muayeneden sonra bana yüksek tansiyon tanısı konuldu. Doktorlar işinin ehli. Tüm doktorlara ve sağlık ekibine teşekkür ediyoruz."

SES 3 (Arapça): FAİSAL BALLA AL-BASHİR, Shendi kasabası sakini:

"Son derece profesyonel olan Çinli sağlık ekibine teşekkür ediyoruz. İşlerinde son derece yetkinler. Onlara çok teşekkür ediyoruz."

Sudan'daki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Guo Hu ise Çin'in Sudan'a verdiği desteğin gelecek yıllarda devam edeceğine söz verdi.

SES 4 (Arapça): GUO HU, Sudan'daki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı:

"Çin gelecekte sağlık ekipleri, ekipman ve aşı bağışları, hastane geliştirme projeleri ve ortak seminer ve çalıştayların düzenlenmesi yoluyla Sudan'ın sağlık hizmetlerini geliştirmesini desteklemeye devam edecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor. (XHTV)