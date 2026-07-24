Haberler

Çinli matematikçiler Fields Madalyası'nı kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli matematikçiler Hong Wang ve Yu Deng, dünyanın en prestijli matematik ödülü Fields Madalyası'nı elde etti.

Çinli matematikçiler Hong Wang ve Yu Deng, dünyanın en prestijli matematik ödülü Fields Madalyası'nı elde etti.

BBC'nin haberine göre, Hong Wang ve Yu Deng ile ABD'li John Pardon ve Kanadalı Jacob Tsimerman bu yıl Fields Madalyası'na layık görüldü.

37 yaşındaki Yu ve 35 yaşındaki Hong'un "matematikçileri 100 yıldan fazladır şaşırtan problemleri" çözdükleri belirtildi.

Hong, bu ödülü elde eden üçüncü kadın matematikçi unvanını da kazandı.

Fields Madalyası'na layık görülen akademisyenlere 15 biner Kanada doları (yaklaşık 10 bin 500 ABD doları) da verilecek.

1917 ve 1900'deki sorulara yanıtlar

Hong, Japon matematikçi Kakeya Soiçi'nin 1917'de ortaya attığı "Bir kalem tam bir tur döndürülürse, süpürdüğü en küçük alan ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Çinli akademisyen bu problemi, "kalemin düz bir yüzeyde değil üç boyutlu bir uzayda hareket ettiği" varsayımıyla ele alarak hazırladığı çalışmasını yayımladı.

Yu ise Alman matematikçi David Hilbert'in 1900'de ortaya attığı "bir bütünün davranışının, bütünü oluşturan tek tek parçacıkların hareketinden nasıl hesaplanabileceği" sorusuna cevap verdi.

Çinli akademisyen bu problemi gazların davranışını inceleyerek çözüme kavuşturdu.

Matematiğin Nobel'i

Çin ulusal medyasında, Fields Madalyası'nı ilk kez Çinli matematikçilerin kazandığı haberleri yer aldı.

Yu ABD'deki Chicago Üniversitesinde, 35 yaşındaki Hong ise New York Üniversitesinde matematik profesörü olarak çalışıyor.

40 yaşın altındaki genç matematikçilere verilen ve "matematiğin Nobel'i" şeklinde nitelendirilen ödül, küresel çapta bu araştırmacılara yönelik en yüksek onurlardan biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü

Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum

Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum