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Çinli diplomat Wang Yi, Pekin'de Patruşev ile denizcilik işbirliğini görüştü

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Çinli diplomat Wang Yi, Pekin'de Patruşev ile denizcilik işbirliğini görüştü
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Wang Yi, Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. Görüşmede Wang denizcilik stratejilerinde uyumu artırmaya hazır olduklarını, Patruşev ise denizcilik yönetişimi ve deniz ticaretinde Çin ile işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang pazartesi günkü görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını ileterek, iki lider arasındaki yakın temasların ikili ilişkileri daha kaliteli hale getirdiğini ve daha yüksek bir seviyeye taşındığını söyledi.

Wang, Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı stratejik güvenin iki liderin rehberliği altında daha da pekiştiğini, çeşitli alanlardaki işbirliğinin daha dirençli hale geldiğini ve çok taraflı koordinasyonun güçlendiğini belirtti.

Çin ve Rusya'nın uluslararası denizcilik meselelerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ve geniş işbirliği olanaklarına sahip olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin denizcilik stratejileri arasındaki uyumu artırmak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'da geçen ay düzenlenen Devlet Duması seçimleri dolayısıyla tebriklerini ileten Wang, sonuçların Rus halkının ortak iradesini tam olarak ortaya koyduğunu söyledi.

Patruşev ise Xi'ye Putin'in içten selamlarını ileterek, iki lider arasındaki yakın temasların sürdürülmesinin, ikili ilişkilerin gelişiminin en sağlam teminatı olduğunu belirtti.

Rusya'nın çok taraflı denizcilik yönetişimi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini geliştirmek istediğini belirten Patruşev, gemi inşası, lojistik ve deniz ticareti konularında Çin'in faydalı deneyimlerinden yararlanmaya hazır olduklarını vurguladı. Patruşev, ortak geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu inşasını teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışarak iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyona yeni bir boyut kazandırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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