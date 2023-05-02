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Çinli Ding Liren, Dünya Satranç Şampiyonası Ödül Töreninde

Çinli Ding Liren, Dünya Satranç Şampiyonası Ödül Töreninde

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ASTANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Satranç Şampiyonası ödül töreni sırasında şampiyon Çinli Ding Liren (sağda) ile el sıkışan FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich (ortada), 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

ASTANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Satranç Şampiyonası ödül töreni sırasında şampiyon Çinli Ding Liren (sağda) ile el sıkışan FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich (ortada), 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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