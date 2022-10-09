HABER: Çinli BYD Meksika'ya tamamen elektrikle çalışan çekicileri teslim etti

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1. Çinli araç üreticisi BYD'nin Meksikalı Transportes Marva'ya tamamen elektrikle çalışan çekicilerin ilk siparişini teslim ettiği anların görüntüleri

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Çinli araç üreticisi BYD, Meksika'nın iç kesimlerindeki Puebla eyaletinde Çarşamba-Cuma günleri düzenlenen lojistik sektörü fuarı Expo Transporte 2022'de, Meksikalı Transportes Marva'ya tamamen elektrikle çalışan çekicilerin ilk siparişini teslim etti.

Sipariş, 120 adet tamamen elektrikle çalışan çekiciden oluşuyor.

SES 1 (Çince): ZOU ZHOU, BYD Meksika ülke yöneticisi

"Tamamen elektrikle çalışan bu 120 çekici, bu tür ağır vasıtaların Çin dışındaki en büyük filosu olacak. Meksika'da tamamen elektrikli lojistik sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak."

SES 2 (İspanyolca): MIGUEL ANGEL MARTINEZ, Transportes Marva CEO'su

"Çok mutluyuz çünkü temiz bir şekilde iş yapmaya devam edebilmemizin ve gelecek kuşaklar için gezegenimize sahip çıkmanın yolunun bu olduğundan eminiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor. (XHTV)