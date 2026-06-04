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Albüm: Çinli Bilim İnsanları, Yüksek Proteinli Mısır Geliştirdi

Albüm: Çinli Bilim İnsanları, Yüksek Proteinli Mısır Geliştirdi
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Çinli bilim insanları, mısırda yüksek protein içerikli iki önemli gen tespit ederek yüksek proteinli mısır çeşitleri geliştirdi. Bu buluş, hayvan yemi protein açığına çözüm olarak görülüyor.

SHANGHAİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, mısırda yüksek protein içerikli iki önemli gen tespit ederek, yüksek proteinli mısır çeşitleri geliştirmeyi başardı. Bu gelişme, Çin'in hayvan yemi protein açığına yönelik umut verici bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua
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