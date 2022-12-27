Çinli Baidu Şirketi, Wuhan'daki Sürücüsüz Robotaksilerin Kapsamını Genişletiyor

Baidu'nun sürücüsüz araç çağırma platformu Apollo Go Pazartesi günü, Çin'in iç kesimlerindeki Wuhan'da tamamen sürücüsüz taksi hizmetinin ticari faaliyet alanını ve hizmet süresini genişlettiğini duyurdu.

Baidu, Çin'de akşam saatlerinde bu tür bir hizmet sunan ilk şirket oldu.

Şu anda faaliyette olan 50'den fazla tamamen sürücüsüz taksiyle Apollo Go, Wuhan'da 1 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor ve 130 kilometrekarelik bir operasyon alanında faaliyet gösteriyor.

Mayıs ayında faaliyete geçen ve Ağustos ayında ticari robotaksi hizmeti sunmaya başlayan Apollo Go, Wuhan'da hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in iç kesimlerinde yer alan ve otomobil sektörü inovasyonunda önde gelen bölgelerden biri olan Wuhan'da akıllı ağlara sahip 400 kilometreden fazla yol bulunuyor ve bu açıdan Çin'de ilk sıralarda yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.

(XHTV)