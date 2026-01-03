Çinli Araştırmacılar, "Yapay Güneş" Deneyinde Füzyon Plazma Yoğunluğu Sınırını Aşmanın Yolunu Keşfetti

HEFEİ, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, "yapay güneş" olarak bilinen Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST) üzerinde yürütülen deneylerde plazma yoğunluğu sınırının aşılmasına olanak tanıyan bir yöntem geliştirdi. Bu bulgu, manyetik çevrelemeli füzyon cihazlarında yüksek yoğunluklu çalışma için önemli bir fiziksel temel sunuyor.

Araştırma, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Plazma Fiziği Enstitüsü, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi gibi kurumların işbirliğiyle yürütüldü. Çalışmanın bulguları cuma günü Science Advances dergisinde yayımlandı.

Çalışma kapsamında Çinli araştırma ekibi, kendi kendine organize olan plazma-duvar etkileşimine dayalı teorik bir model geliştirdi. Bu model sayesinde, sınır safsızlıklarının yol açtığı radyasyon kararsızlığının plazma yoğunluğu sınırını tetiklemedeki kritik rolü ortaya konularak, altta yatan fiziksel mekanizma aydınlatıldı.

Araştırmacılar, bu teorik çerçeveden hareketle plazmayı yoğunluk sınırının ötesinde deneysel olarak kontrol etmeyi başardı ve sistemi yeni bir "yoğunluktan arındırılmış bölgeye" yönlendirdi.

Bilim insanlarına göre elde edilen sonuçlar, tokamaklarda bu tür bir bölgenin ilk kez deneysel olarak doğrulanması anlamına geliyor. Bu yenilikçi çalışma, plazma yoğunluğu sınırının anlaşılmasına önemli katkılar sunmasının yanı sıra, tokamaklarda yüksek yoğunluklu çalışma için önemli bir fiziksel temel de oluşturuyor.