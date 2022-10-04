Çok sayıda kedinin sağ arka ayağı kesik! Nedeni hakkındaki iddia ilçeyi karıştırdı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çok sayıda kedinin sağ arka ayağının kesik olması büyük tartışma yarattı. Cinci bir hocanın büyü bozmak için yurttaşlardan kedi ayağı istediği iddiası ise olayı farklı bir boyuta taşıdı.

Gaziantep Karkamış'ta son birkaç gündür ilçe merkezinde çok sayıda kedinin ayaklarının kesik, kan içinde görüldüğü yolundaki şikayetler üzerine harekete geçen hayvan dernekleri ilçeye gitti. Yapılan inceleme sonucu arka patileri kesilmiş iki kediye ulaştı. Bu kediler de Gaziantep Büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından alınarak Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

BÜYÜ BOZMAK İÇİN Mİ KESİLİYOR?

Karkamış ilçesi sakinlerinden bazıları, çok sayıda kedinin topallayarak, kanlar içinde yürümeye çalıştığını gördüklerini belirtirken bu yurttaşlardan bazıları ise bir cinci hocanın büyü bozmak için kedi patisi istediğini, bazıları ise Suriyelilerin aynı amaçla kedileri sakat bıraktığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da vahşete tepki yağdı. Vatandaşlar, bu vahşeti yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatılırken şu açıklama yapıldı: "İlimiz Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından başlatılan araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Karkamış Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."