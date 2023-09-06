Cinayet duruşmasında taraflar birbirinin üzerine yürüdü, salon boşaltıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde geçen yıl, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan Osman Akyol'un silahla öldürüldüğü, kardeşi ile bir akrabasının da yaralandığı kavganın davasında gerginlik yaşandı. Duruşmada söz alan Osman Akyol'un annesi, "Benim aslan gibi oğlum öldü" dediği sırada yakınları, sanıkların güldüğünü iddia etti. İki tarafın da yakınları birbirinin üzerine yürüyünce jandarma ve polis ekipleri araya girdi. Duruşma salonundan taraf yakınları çıkarılırken, mahkeme ertelendi.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında, trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada Osman Akyol (36), kardeşi Ö.A (30) ve H.A (32) silahla vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Akyol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahlı kavgaya karışan Özkan Yıldız, Özcan Yıldız, G.Y., İ.Y., S.Y., T.G. ve Ö.A. gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. G.Y. savcılık tarafından, T.G. ve Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Y. ve S.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, kardeşler Özkan Yıldız ve Özcan Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARAÇLARDAN İNİP CADDE ORTASINDA TARTIŞTILAR'

Olayla ilgili şüpheliler hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya 'Kasten öldürme ve yaralama' suçlamasıyla tutuklu yargılanan kardeşler Özkan Yıldız ve Özcan Yıldız ile tutuksuz sanık G.Y. ve İ.S., müşteki sanık Ö.A, öldürülen Osman Akyol'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Gölcük'te bulunan bir taksi durağında çalışan M.K., olay öncesinde caddede tartışma olduğunu belirterek, "Taksi durağında oturduğum sırada tanımadığım 2 kişinin tartıştığını gördüm. Bu şahıslar araçlardan inip cadde ortasında tartıştılar" dedi.

'KİM ATEŞ ETTİ, GÖRMEDİM'

Olayın gerçekleştiği sokakta oturan tanık İ.D. ise pazara gitmek üzere evden çıktığını belirterek bağrışmalar duyduğunu söyledi. İ.D., "Silah seslerini duyunca kendimi korumak amacıyla yere çöktüm. Daha sonra ayakta duran H.A.'nın 1-2 adım attıktan sonra yere düştüğünü gördüm. Baş ve karın bölgesinden kan akıyordu. Bunun üzerine H.A.'nın yakınına gittim. Kim ateş etti, görmedim. Komşulardan çarşaf ve havlu istedim. Kardeşimle birlikte H.A.'ya yardımcı olmaya çalıştık. Sonra da ambulans geldi. Ben kimsede silah görmedim. Çok sayıda silah sesi duydum. O esnada Ö.A.'nın da ayağının yaralı olduğunu gördüm. Ö.A., Osman Akyol ve H.A.'nın kimin silahından çıkan kurşunla vurulduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Duruşma devam ettiği sırada, Osman Akyol'un annesi söz istedi. Akyol'un annesi birden "Benim aslan gibi oğlum öldü" diye bağırırken Ö.A. sanıkların güldüğünü iddia etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Taraf yakınları, birbirlerinin üzerine yürüdü. Duruşma salonunda bulunan jandarma ve polis araya girerek arbedeyi önledi. Taraf yakınları, duruşma salonundan çıkarıldı. Salonda yalnızca, avukat ve sanıklar kaldı. Mahkeme heyeti, daha sonra eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.