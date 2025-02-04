Çınarcık'ta Yangın Farkındalık Semineri Gerçekleştirildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen yangın farkındalık seminerinde, itfaiye müdürü Hakkı Bağdat, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı ve vatandaşların sorularını yanıtladı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Yangın Farkındalık Semineri gerçekleştirildi.
Çınarcık Belediyesince vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerde, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat, yangın esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi verdi.
Videolu sunumla yangın örneklerinin de anlatıldığı seminerin sonunda Bağdat vatandaşların sorularını cevapladı.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel