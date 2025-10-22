Çınarcık'ta Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe ortamda hem yürüyüş yaptı hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekti.

Program kapsamında kadın katılımcılar, pembe kıyafetler giydi.

Yürüyüşün ardından Op. Dr. İlknur Turan tarafından meme kanseri, erken tanı yöntemleri ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.