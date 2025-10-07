Haberler

Çınarcık'ta 'Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi' Tiyatrosu Sahnelendi

Çınarcık'ta 'Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi' Tiyatrosu Sahnelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Gazze'deki insanlık dramını konu alan 'Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Mehmet Akif Çanakçı'nın yazıp yönettiği oyun, Filistinli iki kardeşin hikayesi üzerinden savaşın getirdiği acıları ve umudu anlatıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, "Islık Çalmak İstiyorum-Bir Filistin Hikayesi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çınarcık Gülkent İlkokulu Konferans Salonu'nda, Çınarcık Kaymakamlığı ve Nuh Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle sahnelenen oyun, Gazze'de yaşanan insanlık dramını izleyicilere aktardı.

Mehmet Akif Çanakçı'nın yazıp yönettiği tiyatro oyunu, Filistinli iki kardeşin hikayesi üzerinden Gazze'de yaşanan acıları, yıkımları ve umudu, savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının direnişini, sahnedeki sembolik objeler ve diyaloglarla anlatıyor.

Oyunu, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, mülki ve idari amirler ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı

Bir Avrupa ülkesi daha Filistin Devleti'ni tanıdı
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.