Çınarcık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçedeki kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na Çınarcık Kaymakamlığı ve Çınarcık Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçedeki şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerin mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Çınarcık Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğrencilerin hazırladığı "Biz Onlar mıyız?" gösterisi yapıldı.

Çanakkale Savaşları ile ilgili kısa filmin izlenmesiyle tören sona erdi.