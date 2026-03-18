Çınarcık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçedeki kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na Çınarcık Kaymakamlığı ve Çınarcık Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçedeki şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerin mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Çınarcık Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğrencilerin hazırladığı "Biz Onlar mıyız?" gösterisi yapıldı.

Çanakkale Savaşları ile ilgili kısa filmin izlenmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Şener
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
'Ragnar' İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz