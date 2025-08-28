Çin, Zafer Günü Törenine Hazırlanıyor

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek olan Zafer Günü askeri geçit töreni hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Askeri Geçit Töreni Liderlik Grubu Ofisi Müdür Yardımcısı ve Merkez Askeri Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı Kıdemli Subayı Wu Zeke, perşembe günkü basın toplantısında geçit töreninde çok geniş bir yelpazedeki silah ve teçhizatın sergileneceğini ve bu silah ve teçhizatın birçoğunun ilk kez tanıtılacağını söyledi.

Wu, geçit töreninde Çin ordusunun modernizasyon ve savaşa hazırlık konusunda kaydettiği son gelişmelerin öne çıkarılacağını ifade etti.

Üç kapsamlı provanın tatmin edici şekilde tamamlandığını belirten Wu, tüm birliklerin moralinin yüksek olduğunu ve askeri teçhizatın iyi durumda bulunduğunu vurguladı.