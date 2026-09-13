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Çin, yolsuzluk şüphesiyle kırmızı bültenle aranan firariyi ülkeye geri getirdi

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BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yolsuzlukla mücadele kurumu, görevini kötüye kullanma şüphesiyle kırmızı bültenle aranan firari Zeng Nenggui'nin, uluslararası kolluk ve adli işbirliği sayesinde ülkeye getirildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yolsuzlukla mücadele kurumu, görevini kötüye kullanma şüphesiyle kırmızı bültenle aranan firari Zeng Nenggui'nin, uluslararası kolluk ve adli işbirliği sayesinde ülkeye getirildiğini duyurdu.

Zeng, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ruijin kentinde yoksullukla mücadele biriminde görev yapıyordu. Ocak 2024'te yurt dışına kaçan Zeng, görevi süresince yoksullukla mücadele projeleri kapsamında rüşvet almakla suçlanıyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetim Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ocak 2026'da Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayımlanan Zeng'in, eylül ayında yurtdışında yakalanarak ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Çin Merkez Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Grubu'nun Kaçakların İadesi ve Varlıkların Geri Kazanımı Ofisi yetkilisi, Zeng'in halkın çıkarlarını doğrudan etkileyen suistimal ve yolsuzluğun tipik örneği olduğunu belirtti.

Yetkili, Zeng'in iadesinin Çin'in "Sky Net 2026 Operasyonu'nu" ilerletme çabalarının önemli bir sonucu olduğu vurguladı.

Resmi verilere göre Çin, 2025 yılında yolsuzluk şüphesiyle aranan 963 firariyi ülkeye getirdi.

Yetkili, Çin'in yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini, firarilerin takibi ve yasadışı varlıkların geri kazanılması için "Sky Net" ağını güçlendireceğini ve sınır ötesi yolsuzlukla mücadele kapasitesini artıracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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