Çin'in Yerli Üretim İkinci Büyük Kruvaziyer Gemisi Adora Flora City Yıl Sonu Teslim Edilecek

SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in gövde yapımı tamamlanan yerli yapım ikinci büyük kruvaziyer gemisinin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamada Adora Flora City adlı büyük kruvaziyer gemisinin, bir sonraki rıhtım bağlama test aşaması için mart ayı ortasında havuzdan çıkarılmasının planlandığı, deniz denemelerinin ise mayıs ayı sonunda yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

141.900 tonluk brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, Çin'in büyük kruvaziyer gemisi inşa kabiliyetinde ileriye doğru atılmış yeni bir adım anlamına geliyor.

Adora Flora City'nin tasarımı ve inşasında, ülkenin yerli yapım ilk büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City'ye göre bir dizi iyileştirme gerçekleştirildi. Şirketin verdiği bilgiye göre 17,4 metre daha uzun olan gemi, daha geniş ortak alan ve daha iyi gemi içi konfor sunuyor.

Çevresel performansı iyileştirilen gemiye üç ilave egzoz gazı kükürt giderim sistemi ve beş azot giderme sistemi entegre edilerek işletim sırasında daha yeşil ve daha çevre dostu hale getirilmesi sağlandı.

Kaynak: Xinhua