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Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Gönderdi
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Çin, Hainan'daki Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 roketiyle yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Uydu, haberleşme, yayıncılık ve veri aktarımı testlerinde kullanılacak.

WENCHANG, HAİNAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin salı günü yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan Beijing saatiyle 10.10'da modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu, ağırlıklı olarak uydu haberleşmesi, radyo ve televizyon yayıncılığı ile veri aktarımı olmak üzere çeşitli hizmetlerin yanı sıra teknolojilere yönelik doğrulama testlerinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 653. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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