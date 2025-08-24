Çin Yaşam Estetiği Sergisi Bern'de Ziyaretçileri Ağırladı
İsviçre'nin Bern kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, modern tasarım ve geleneksel Çin kültürü bir araya geldi. Etkinlik, yerel ve uluslararası ziyaretçileri bir araya getirdi.
BERN, 24 Ağustos (Xinhua) -- İsviçre'nin Bern kentindeki Çin Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen "Anshan Cuijin - Çin Yaşam Estetiği Sergisi" adlı sergi, modern tasarımla harmanlanmış geleneksel Çin kültürünü deneyimlemek adına yerel ve uluslararası ziyaretçileri bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel