Endonezya'da Çin Menşeli Otomobil Satışları İlk Çeyrekte Arttı

CAKARTA, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin yapımı otomobillerin Endonezya'daki satışları 2026'nın ilk çeyreğinde artmaya devam ederek, Çinli markaların ülkenin otomotiv pazarındaki artan rekabet gücünü gösterdi.

Endonezya Otomotiv Sanayi Birliği'nin (Gaikindo) çarşamba günü paylaştığı verilere göre, ocak-mart döneminde toplam toptan araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak yaklaşık 210.000 adede ulaştı. Çinli markalar yaklaşık 37.000 adet satışla toplam pazarın yüzde 17,6'sını oluşturdu.

Çinli otomobil üreticileri arasında en yüksek satışı, Atto 1, Atto 3, Sealion 7, M6, Seal ve Dolphin modellerini içeren çeşitlendirilmiş ürün gamının desteğiyle BYD gerçekleştirdi. Jaecoo, 2025'in sonlarında piyasaya sürülen J5 EV modelinin etkisiyle ikinci sırada yer alırken, onu Wuling Motors takip etti.

1969 yılında kurulan Gaikindo, Endonezya'daki araç üreticilerini, tek temsilcileri, distribütörleri ve parça üreticilerini temsil eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

