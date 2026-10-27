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Çin, yapay zeka işbirliği örgütüne daha fazla ülke katılımını olumlu karşılayacak

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Çin, yapay zeka işbirliği örgütüne daha fazla ülke katılımını olumlu karşılayacak
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, daha fazla ülkenin Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Guo, Küresel Güney'in kapasitesi artırılmadan küresel yönetişimin daha adil olamayacağını belirtti.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, daha fazla ülkenin Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmasını, yapay zeka alanında kapasite geliştirmeye yönelik uluslararası işbirliği için yeni olanaklar araştırmasını ve yapay zekanın dünya genelinde herkesin yararına gelişmesini somut adımlarla desteklemesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Guo, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Xiongan'daki 2026 Küresel Yönetişim Forumu'nda yayımlanan Çin'in Herkes İçin İyi ve Yararlı Yapay Zeka Kapasite Geliştirme Eylem Planı İlerleme Raporu'na değinerek, yapay zeka alanında kapasite geliştirmenin küresel yönetişimdeki rolüne ilişkin Çin'in görüşlerini paylaştı.

Yapay zekanın küresel yönetişimde yeni gelişen bir alan olduğunu belirten Guo, bu alanın aynı zamanda küresel yönetişim sisteminin etkinliğini ölçen bir test niteliği taşıdığını söyledi. Guo, "Küresel Güney'in kolektif kapasitesi artırılmadan küresel yönetişim sistemi daha adil ve hakkaniyetli hale gelemez. Bunun için gelişmekte olan ülkelerin temsil gücünü ve söz hakkını artırmaya yönelik somut adımlar atılması gerekiyor" dedi.

Çin'in tüm ülkelerin dijital egemenliğine saygı gösterilmesini savunduğunu belirten Guo, "Her ülkenin yapay zekayı bağımsız olarak geliştirmek için gerekli temel kapasitelere sahip olma ve kendi ulusal koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun bir kalkınma yolu izleme hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kalkınma yolu, yapay zekanın gerçek hayatta kullanılmasına, somut sorunların çözülmesine ve kalıcı değer yaratılmasına olanak sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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