Çin, Duygusal Bağımlılık Endişeleri Nedeniyle Yapay Zeka Arkadaş Botlarına Yeni Kurallar Getirdi

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yapay zeka destekli arkadaş botlarına duygusal bağımlılığı önlemeyi amaçlayan bir dizi yönetmeliği çarşamba günü yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeler, hızla büyüyen bu sektörün denetlenmesine yönelik çalışmalarda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müşteri hizmetlerinden ruh sağlığı desteğine, çocuk bakımından yaşlı bakımına kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka arkadaşlık hizmetleri, insana özgü kişilik özelliklerini ve sohbetleri taklit ederek popülerlik kazandı. Ancak bu hizmetlerin duygusal bağımlılık yaratabileceği yönündeki endişeler ve diğer riskler, daha sıkı düzenleme çağrılarını beraberinde getirdi.

Yeni kurallar, platformlara kullanıcıların duygusal sıkıntılarını tespit etme, kriz durumlarında müdahalede bulunma, aşırı kullanımı sınırlandırma, kullanıcılara kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlama ve kullanıcı bilgilerinin kötüye kullanılmasını önleme yükümlülüğü getiriyor.

Yeni düzenlemeler, yapay zeka arkadaşlık hizmetlerini metin, görsel, ses veya video aracılığıyla "uzun süreli duygusal etkileşim" sunan hizmetler olarak tanımlıyor. Müşteri hizmetleri, iş desteği, eğitim ve bilimsel araştırma gibi görev odaklı yapay zeka uygulamaları ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

Çin'in yapay zeka pazarı, teknolojinin farklı sektörlerde daha yaygın benimsenmesiyle büyümeyi sürdürüyor. Son araştırmalara göre Çin'in yapay zeka pazarının 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 177 milyar ABD doları) aştığı tahmin edilirken, 2028 yılına kadar 1,8 trilyon yuanı aşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua