Çin, Yaogan yer gözlem uydularını Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlattı

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Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-53 07-09 ile Yaogan-56 19-21 uydu grupları, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bu fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 673. taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA