Çin'den Vietnam'a Xisha Sert Tepki

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Xisha Qundao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir ihtilaf bulunmadığını söyledi.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kısa süre önce yaptığı açıklamada, Vietnam'ın Xisha Qundao üzerinde egemenlik sahibi olduğunu iddia etmiş ve yabancı ülkelerin söz konusu adalarda Vietnam'ın izni olmaksızın yürüttüğü tüm faaliyetleri, "tamamen yasadışı ve geçersiz" diye nitelendirmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında, Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün söz konusu açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, "Çin'in kendi topraklarındaki gerekli inşaat faaliyetleri tamamen Çin'in egemenliği kapsamındadır ve Vietnam tarafının bu konuda sorumsuz açıklamalarda bulunma hakkı yoktur" dedi.

Kaynak: Xinhua