Çin Sonbaharda Küresel Yönetişim Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in bu sonbaharda Xiong'an Yeni Bölgesi'nde küresel yönetişim konulu bir foruma ev sahipliği yapacağını duyurdu. Wang, BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirme vurgusu yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in bu sonbaharda ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde küresel yönetişim konulu bir foruma ev sahipliği yapacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, salı günü BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Wang, küresel yönetişime ilişkin temel meseleleri ele almak üzere dünyanın dört bir yanından dostlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Wang, uluslararası konjonktür nasıl gelişirse gelişsin Çin'in her zaman BM'nin kararlı bir savunucusu, çok taraflılığın güçlü bir destekçisi ve küresel yönetişimin aktif bir destekçisi olarak kalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

