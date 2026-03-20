Çin-Vietnam Savunma Bakanları 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'na Ev Sahipliği Yaptı

NANNİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Vietnamlı mevkidaşı Phan Van Giang ile birlikte çarşamba-perşembe günleri düzenlenen 10. Çin-Vietnam Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'na ev sahipliği yaptı.

İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin, yakın stratejik iletişimi sürdürüp derinlemesine ve tatbiki işbirliği yürütmesi gerektiğini belirten Dong, bunun stratejik önemdeki, ortak geleceğe sahip bir Çin- Vietnam topluluğu inşasına katkıda bulunacağını söyledi.

Giang ise Vietnam'ın çeşitli alanlardaki işbirliğinin kalite ve verimliliğini artırmak ve daha derin ve somut askeri ilişkiler tesis etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Etkinlik sırasında sınır savunma birliklerini ziyaret eden iki bakan, dostluk fidanları dikti, ortak deniz devriyeleri ve tatbikatlarının başlama törenine katıldı ve her iki ülkenin devrim şehitleri anısına dikilen anıta çelenk bıraktı.

Kaynak: Xinhua
