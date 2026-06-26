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Çin: Venezuela'ya Acil İnsani Yardım Sağlayacağız

Çin: Venezuela'ya Acil İnsani Yardım Sağlayacağız
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin hükümeti ve Kızılhaç Derneği'nin Venezuela'ya depremler nedeniyle acil insani yardım göndereceğini açıkladı. Depremlerde iki Çin vatandaşı hayatını kaybetti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, hem Çin hükümetinin hem de Çin Kızılhaç Derneği'nin Venezuela'ya acil insani yardım göndereceğini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, depremlerin ağır can kaybına ve büyük yıkıma yol açtığını ifade etti. Çin hükümetinin Venezuela hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydeden Guo, Venezuela hükümetinin de Çin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Guo, gelişmeler doğrultusunda Venezuela'ya daha fazla destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Teyit edilmiş bilgilere göre depremlerde şu ana kadar iki Çin vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Guo, Çin'in Venezuela Büyükelçiliği'nin, ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliği konusunda her türlü çabayı gösterdiğini ve gerek duyulan tüm yardımı sağlayacağını söyledi.

Guo, Venezuela'daki Çin vatandaşlarına depremlerin yol açabileceği ikincil afetlere karşı tetikte olma uyarısında da bulundu.

Venezuela'da çarşamba gecesi meydana gelen iki şiddetli depremde en az 235 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de enkaz altında mahsur kaldı.

Kaynak: Xinhua
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