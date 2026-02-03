Haberler

Çin: Venezuela'nın Egemenlik ve Onurunu Koruma Çabalarını Destekliyoruz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunu kınayarak, bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi ve Venezuela'nın egemenliğini koruma konusunda destek vereceklerini açıkladı.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, egemenliğini, onurunu ve meşru haklarını koruma konusunda Venezuela'yı desteklediklerini söyledi.

Lin salı günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Venezuela'ya bir ay önce dünyanın gözü önünde düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini zorla gözaltına aldığını hatırlattı.

Lin, "Uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edip, Venezuela'nın egemenliğini çiğneyen bu hegemonik eylem, Latin Amerika ve Karayipler'deki barış ve istikrarı da tehlikeye atmıştır. Çin buna kesin şekilde karşı çıkmaktadır" dedi.

Lin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası adalet ve uluslararası eşitliğin temel ilkelerini kararlılıkla savunmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
