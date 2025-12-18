Çin: Venezuela'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Acilen Toplanması Talebini Destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması yönündeki talebini desteklediğini açıkladı ve ülkenin bağımsız işbirliği geliştirme hakkını vurguladı.
BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması yönündeki çağrısını desteklediklerini söyledi.
Perşembe günkü basın toplantısında, Venezuela'nın bağımsız bir şekilde diğer ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan işbirliği geliştirme hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Guo, uluslararası toplumun Venezuela'nın meşru hak ve çıkarlarını korumaya yönelik tutumunu anlayıp desteklediğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel