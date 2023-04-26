Çin ve Yunanistan Deniz Taşımacılığı ve Ticaret Konusunda İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen bir yatırım etkinliğinde bir araya gelen Çinli ve Yunan yetkililer ve iş temsilcileri, gemi taşımacılığı ve ticaret konusunda ikili işbirliğini artırmanın yollarını müzakere etti.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen bir yatırım etkinliğinde bir araya gelen Çinli ve Yunan yetkililer ve iş temsilcileri, gemi taşımacılığı ve ticaret konusunda ikili işbirliğini artırmanın yollarını müzakere etti.

Salı günkü etkinlik, Çin'in COSCO Shipping grubunun üyesi olan Pire Limanı Otoritesi S.A.'nin (PPA) tesislerinde, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Lingang Özel Bölgesi tarafından düzenlendi.

Katılımcılar, Çin ile Yunanistan arasındaki ikili işbirliğinin çeşitli açılardan derinleştirilmesine yönelik umutlarını dile getirdi.

SES 1 (Çince): CHEN JİNSHAN, Shanghai Belediyesi Temsilcisi:

"Kamu sektörü ve özel sektör temsilcilerinin, diyaloğu artırıp kalkınmayı güçlendirecek ve halklarımıza faydalı olacak şekilde birbirleriyle işbirliğini ileriye götürmesini umuyorum."

SES 2 (Çince): ZHAO YİHUAİ, Lingang Özel Bölge İdaresi Direktör Yardımcısı:

"Yunanistan'la ikili işbirliğine büyük önem veriyoruz."

SES 3 (İngilizce): XİAO JUNZHENG, Çin'in Yunanistan Büyükelçisi:

"Yunan tarafıyla birlikte çalışarak iki taraflı gemi taşımacılığını ve liman işbirliğini daha büyük ve daha güçlü hale getirmek istiyoruz."

SES 4 (İngilizce): MANOLİS KOUTOULAKİS, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı Genel Sekreteri:

"Çin ile Yunanistan arasındaki ilişkilere bakacak olursak burada Pire'de halihazırda önemli düzeyde bir deneyimimizin ve aynı zamanda bu ilişkilerin genişletilmesine yönelik karşılıklı çıkarlarımızın olduğunu biliyoruz."

SES 5 (Yunanca): YİANNİS MORALİS, Pire Belediye Başkanı:

"COSCO'nun son yıllarda Pire Limanı'nın gelişimi ve modernizasyonuna yönelik yaptığı yatırımlar hiç kuşkusuz bu limanın dünya denizcilik, turizm ve ticaret haritasındaki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. Bu güzel işbirliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz."

COSCO Shipping, 2016'da düzenlenen uluslararası ihaleden sonra PPA'nın çoğunluk hissesine sahip oldu. Gruba bağlı Pire Limanı Konteyner Terminal S.A. (PCT) şirketi, 2010'dan bu yana limanın konteyner terminalini yönetiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Atina'dan bildiriyor. (XHTV)