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Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye faaliyeti yürüttü.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin ve Vietnam'dan sahil güvenlik gemilerinin, 24-26 Kasım'da Beibu Körfezi'nde, deniz sınır hattı boyunca belirlenen rotada devriye gezdiği belirtildi.

Devriye faaliyetinde sınır hattı boyunca iki taraftan balıkçı teknesine rastlanmadığı aktarılan açıklamada, tarafların Çin ile Vietnam arasında denizlerde kanun koruma işbirliğinin 20. yılını kutlayan etkinlikler düzenlediği, ortak arama ve kurtarma talimi yaptığı kaydedildi.

Bu devriye, iki ülkenin 2006'dan bu yana bölgede gerçekleştirdiği 31. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

İki ülke, en son 22-24 Nisan'da Beibu Körfezi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi yapmıştı.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

Kaynak: AA