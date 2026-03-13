Çin-Vietnam "3+3" Stratejik Diyaloğunun İlk Bakanlar Toplantısı Vietnam'da Yapılacak

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ve Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un 15-17 Mart tarihleri arasında Vietnam'da düzenlenecek, Çin- Vietnam"3+3" stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısına katılacağını söyledi.

Diplomasi, savunma ve kamu güvenliği alanlarını kapsayan toplantıya Çinli bakanların Vietnam tarafının daveti üzerine katılacağı belirtildi.

Sözcü cuma günkü açıklamasında, Dışişleri Bakanı Wang'ın Vietnamlı liderlerle birlikte Çin-Vietnam İkili İşbirliği Yönlendirme Komitesi'nin 17. toplantısına da eş başkanlık yapacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua