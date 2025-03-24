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Çin ve Tayland Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

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Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Tayland'ın mart sonundan nisan başına kadar Guangdong eyaletinde ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştireceğini açıkladı. Tatbikat, kentsel terörle mücadele taktikleri ve deniz operasyona odaklanacak.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Tayland'ın mart sonundan nisan başına kadar Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Zhanjiang kenti yakınlarında ortak bir deniz tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan pazartesi günkü açıklamaya göre tatbikat, kentsel terörle mücadele taktikleri, ortaklaşa deniz saldırı operasyonları ve denizaltı muharebe eğitimine odaklanacak.

Bu tatbikat, iki ülke donanmasının gerçekleştirdiği ortak tatbikatların altıncısı olacak. Bakanlık, bunun tatbiki iş birliğini derinleştireceğini ve ortak operasyon kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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