Çin ve Suudi Arabistan Koroları Ortak Konserde Sahne Aldı
Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde, Dünya Çapında Ünlü Şarkılar Konseri için Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu ile yerel Suudi korosu Choralla birlikte prova yapıldı. Bu etkinlik, Çinli sanatçıların krallıktaki ilk turnesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
DAHRAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Dahran kentindeki Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Çapında Ünlü Şarkılar Konseri için yerel Suudi korosu Choralla ile prova yapan Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu, 11 Aralık 2025.
Çinli ve Suudi sanatçılar perşembe günü Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu'nun krallıkta gerçekleştirdiği ilk turnenin en önemli etkinliği olan bir konserde birlikte sahne aldı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel