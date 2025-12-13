Çin ve Suudi Arabistan Koroları Ortak Konserde Sahne Aldı

DAHRAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Dahran kentindeki Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Çapında Ünlü Şarkılar Konseri için yerel Suudi korosu Choralla ile prova yapan Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu, 11 Aralık 2025.

Çinli ve Suudi sanatçılar perşembe günü Çin Ulusal Sahne Sanatları Merkezi Korosu'nun krallıkta gerçekleştirdiği ilk turnenin en önemli etkinliği olan bir konserde birlikte sahne aldı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)