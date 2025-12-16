Haberler

Çin ve Singapur Orduları, Kentsel Terörle Mücadele Konusunda Ortak Saha Tatbikatı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Singapur orduları, kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanan bir ortak saha tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, Singapur'un SAFTI City eğitim tesisinde çeşitli simülasyonlarla desteklendi.

SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Singapur ordularından katılımcılar kısa süre önce kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanan ortak saha tatbikatı düzenledi.

Jurong Kampı'nda başlayan tatbikat, mart ayında açılan ve gerçek zamanlı geri bildirim için akıllı cihazlarla donatılmış, Singapur'un ilk çok katlı kentsel eğitim tesisi SAFTI City'de devam etti.

Ortak komuta yapısını oluşturan iki ülkeden komutanlar, görevleri planlayıp koordine etmek üzere fiziksel modeller ve dijital görüntüler kullanarak komuta merkezi tatbikatları yürüttü.

Fiili tatbikatlarda Çin ve Singapur'dan karma birimler insanlı ve insansız kuvvetler arasındaki uyumu tam olarak kullanarak koordineli operasyonlar gerçekleştirdi. Kuşatma, keskin nişancı kontrolü, hızlı giriş, ateş gücü saldırıları ve rehine kurtarma operasyonu simülasyonlarını desteklemek için keşif robotları ve insansız hava araçları kullanıldı.

Çinli komutan Liu Shoutao, "Kentsel terörle mücadele, her hareketin hassas şekilde yapılmasının gerektiği, bıçak sırtındaki dans gibidir" dedi.

Liu, yoğun, yüksek binaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen tatbikatın, karma birliklerin hızla değişen durumlara tepki verme, koordinasyonu güçlendirme ve hassas saldırılar gerçekleştirme becerilerini geliştirirken, gelecekteki kentsel terörle mücadele görevleri için deneyim kazanmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
title