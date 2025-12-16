Çin ve Singapur Orduları, Kentsel Terörle Mücadele Konusunda Ortak Saha Tatbikatı Yaptı

SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Singapur ordularından katılımcılar kısa süre önce kentsel terörle mücadele operasyonlarına odaklanan ortak saha tatbikatı düzenledi.

Jurong Kampı'nda başlayan tatbikat, mart ayında açılan ve gerçek zamanlı geri bildirim için akıllı cihazlarla donatılmış, Singapur'un ilk çok katlı kentsel eğitim tesisi SAFTI City'de devam etti.

Ortak komuta yapısını oluşturan iki ülkeden komutanlar, görevleri planlayıp koordine etmek üzere fiziksel modeller ve dijital görüntüler kullanarak komuta merkezi tatbikatları yürüttü.

Fiili tatbikatlarda Çin ve Singapur'dan karma birimler insanlı ve insansız kuvvetler arasındaki uyumu tam olarak kullanarak koordineli operasyonlar gerçekleştirdi. Kuşatma, keskin nişancı kontrolü, hızlı giriş, ateş gücü saldırıları ve rehine kurtarma operasyonu simülasyonlarını desteklemek için keşif robotları ve insansız hava araçları kullanıldı.

Çinli komutan Liu Shoutao, "Kentsel terörle mücadele, her hareketin hassas şekilde yapılmasının gerektiği, bıçak sırtındaki dans gibidir" dedi.

Liu, yoğun, yüksek binaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen tatbikatın, karma birliklerin hızla değişen durumlara tepki verme, koordinasyonu güçlendirme ve hassas saldırılar gerçekleştirme becerilerini geliştirirken, gelecekteki kentsel terörle mücadele görevleri için deneyim kazanmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.