Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar... - Haberler

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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar...

AA - Betül Yürük - Güncel
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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar...

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti

AA / Betül Yürük - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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