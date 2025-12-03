Haberler

Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2. Dünya Savaşı zaferinin korunması ve ikili ilişkilerin geleceği üzerine Moskova'da bir araya geldi.

MOSKOVA, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Bakanlar, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarının korunması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang salı günü gerçekleşen görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzey, geniş kapsamlı ve yüksek kaliteli bir gelişim kaydettiğini söyledi.

İki ülke liderlerinin bu yıl 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak üzere düzenlenen etkinlikler sırasında iki kez derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Wang, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin geleceğine yönelik yol haritasının şekillendiğini ve aynı zamanda dünyaya istikrar ve kesinlik sağlandığını belirtti.

Wang, iki tarafın, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını kararlılıkla el üstünde tutma, sömürgeci saldırganlığı aklamaya yönelik her türlü gerici eyleme kararlılıkla karşı çıkma ve eşitlik ve adaletin el üstünde tutulması çağrısında bulunma konularında mutabık kaldığını söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları olan Çin ve Rusya'nın, bölgesel barış ve istikrarı baltalayan ve yeniden militarizme dönme girişiminde bulunan Japonya'daki aşırı sağcı güçlerin provokatif eylemlerini kararlılıkla engellemek üzere koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasının, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yeni dönemdeki canlı örneklerinden biri olduğunu belirten Wang, bunun iki ülke arasındaki personel değişimlerini daha da kolaylaştıracağını ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik edeceğini ifade etti.

Gelecek yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasınınsa 25. yıldönümü olduğunu kaydeden Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişiminin yeni tarihsel fırsatlar getireceğini belirtti.

Lavrov ise iki ülke liderlerinin bu yıl gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerin, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha da sağlamlaştırılmasına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Lavrov, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Taiwan konusunda Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Lavrov, gelecek yıl Rusya-Çin İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümünü, üst düzey etkileşimleri yoğunlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, personel değişimlerini artırmak ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

İki taraf, karşılıklı ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.