Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

MOSKOVA, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Bakanlar, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarının korunması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang salı günü gerçekleşen görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzey, geniş kapsamlı ve yüksek kaliteli bir gelişim kaydettiğini söyledi.

İki ülke liderlerinin bu yıl 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak üzere düzenlenen etkinlikler sırasında iki kez derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Wang, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin geleceğine yönelik yol haritasının şekillendiğini ve aynı zamanda dünyaya istikrar ve kesinlik sağlandığını belirtti.

Wang, iki tarafın, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını kararlılıkla el üstünde tutma, sömürgeci saldırganlığı aklamaya yönelik her türlü gerici eyleme kararlılıkla karşı çıkma ve eşitlik ve adaletin el üstünde tutulması çağrısında bulunma konularında mutabık kaldığını söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları olan Çin ve Rusya'nın, bölgesel barış ve istikrarı baltalayan ve yeniden militarizme dönme girişiminde bulunan Japonya'daki aşırı sağcı güçlerin provokatif eylemlerini kararlılıkla engellemek üzere koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasının, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yeni dönemdeki canlı örneklerinden biri olduğunu belirten Wang, bunun iki ülke arasındaki personel değişimlerini daha da kolaylaştıracağını ve çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini teşvik edeceğini ifade etti.

Gelecek yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasınınsa 25. yıldönümü olduğunu kaydeden Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişiminin yeni tarihsel fırsatlar getireceğini belirtti.

Lavrov ise iki ülke liderlerinin bu yıl gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerin, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha da sağlamlaştırılmasına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Lavrov, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Taiwan konusunda Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Lavrov, gelecek yıl Rusya-Çin İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümünü, üst düzey etkileşimleri yoğunlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek, personel değişimlerini artırmak ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

İki taraf, karşılıklı ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.