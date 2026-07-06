Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatına Başladı

QİNGDAO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bulunan askeri limanda "2026 Ortak Deniz" adlı deniz tatbikatına başladı.

Pazartesi günü başlatılan tatbikat kapsamında iki ülkenin donanmalarına ait görev güçlerinden oluşan ortak bir komuta merkezi kuruldu.

Birliklerin intikali, liman merkezli planlama ve deniz operasyonları olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek tatbikatın ilk aşaması pazar günü tamamlandı.

Açılış töreninin ardından iki donanma, komuta ve taktik koordinasyon eğitimleri gerçekleştirdi. Ortak komuta merkezi, denizde yürütülecek operasyonel aşamanın temel eğitim konuları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bir sonraki aşamada ise tatbikata katılan savaş gemileri Qingdao açıklarına intikal ederek ortak keşif, hava ve füze savunması gibi alanlarda eğitimlerin yanı sıra silahların fiili olarak kullanıldığı eğitimler gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua