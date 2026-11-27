Çin ve Rus orduları video görüşmede güvenlik için koordinasyonu güçlendirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ve Rus orduları video bağlantısıyla yaptıkları istişarede, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrar için koordinasyonu güçlendirme taahhüdünde bulundu. Çin Savunma Bakanlığı'na göre taraflar liderlerin mutabakatının uygulanmasını ve ordular arası ilişkileri görüştü.
BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları, video bağlantısıyla gerçekleştirdikleri stratejik istişare görüşmesinde, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere iletişim ve koordinasyonu güçlendirme taahhüdünde bulundu.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar perşembe günü iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın uygulanması ve ordular arası ilişkilerin sürdürülebilir gelişiminin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Tarafların uluslararası ve bölgesel durum hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.