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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları, video bağlantısıyla gerçekleştirdikleri stratejik istişare görüşmesinde, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere iletişim ve koordinasyonu güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar perşembe günü iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın uygulanması ve ordular arası ilişkilerin sürdürülebilir gelişiminin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların uluslararası ve bölgesel durum hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua