Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Özbekistan Stratejik Koordinasyonu ve İşbirliğini Derinleştirmeli

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Özbekistan'ı stratejik koordinasyonu güçlendirmeye ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinin, yeni dönemde her koşulda geçerli kapsamlı Çin-Özbekistan stratejik ortaklığı için en önemli siyasi güvence olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılın da Çin-Özbekistan ilişkileri açısından verimli geçtiğine dikkat çeken Wang, ekonomi ve ticaret, kültürel ve yerel yönetim düzeyindeki etkileşim alanlarında işbirliğinin kapsamlı biçimde genişlediğini ve sürdürülebilir bir büyüme sergilediğini belirtti.

Wang, 2026'nın başında uluslararası ortamın giderek daha çalkantılı hale geldiğini, savaş tehdidinin belirginleştiğini ve tek taraflı zorbalığın yaygınlaştığını dile getirdi.

Wang, Çin ve Özbekistan'ın kendi meselelerini iyi yönetmeye kararlılıkla odaklanmaları, temel çıkarlarının korunmasında birbirlerini desteklemeleri ve çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Wang, aynı zamanda iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda yakın işbirliği içinde çalışması, güçlünün güçsüzü ezdiği düzene karşı durması, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları savunması, Birleşmiş Milletler'in öncü rolünü koruması ve uluslararası eşitlik ve adaleti destekleyerek bölgesel barış ve istikrarı muhafaza etmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Özbekistan arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki tarafın önümüzdeki on yılda da ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yol haritasını ortaklaşa şekillendirmesi gerektiğini belirtti.

Saidov ise dış politikada Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiklerini ve tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Saidov, çok taraflılığı savunmak, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları el üstünde tutmak üzere Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını vurguladı.