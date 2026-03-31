Çin'in Shanghai Kenti ile Taşkent Arasında Yeni Bir Doğrudan Uçuş Hattı Açıldı

TAŞKENT, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden China Eastern Havayolları'nın ilk uçuşundan inen yolcular, 30 Mart 2026.

Çin'in doğusundaki Shanghai ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında yeni bir direkt uçuş rotası pazartesi günü hizmete girdi.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen ve tek yön uçuş süresi yaklaşık sekiz saat olan rotada, haftada dört kez gidiş-dönüş seferleri düzenleniyor.

