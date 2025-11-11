Çin ve Norveç'ten Karşılıklı İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günkü görüşmede Norveç'i Avrupa'dan önemli ve istikrarlı bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Wang, Norveç'in Çin'e yönelik olumlu, istikrarlı, pragmatik ve rasyonel politikasını sürdürmesini temenni ettiklerini belirtti.

Wang, iki tarafa iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirme, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı gösterip önemli endişelerini dikkate alma ve açıklık ve kazan-kazan işbirliğini sürdürme çağrısında bulundu.

Wang, birlikte çok taraflılığı el üstünde tutmak, bağların koparılmasına ve tedarik zincirlerinin kesilmesine karşı çıkmak ve daha eşit ve adil bir uluslararası sistemi teşvik etmek üzere Norveç ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Eide ise Norveç'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi. Avrupa'nın yeşil dönüşümünde lider konumda olduklarına dikkat çeken Eide, Çin menşeli elektrikli araçlara pazarlarını tamamen açtıklarını ve sıfır gümrük vergisi politikası uyguladıklarını belirtti. Eide, Norveçli şirketlerin de Çin pazarına iyimser baktığını ve Çin ile yatırım ve işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Çin'in Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin Norveç'in vizyonuyla büyük ölçüde uyumlu olduğunun altını çizen Eide, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın özünü el üstünde tutmak ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklemek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

İki taraf, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirme, ticaret, denizcilik, yeşil kalkınma ve inovasyon gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletme ve her iki ülkenin işletmeleri için istikrarlı bir iş ortamı oluşturma konusunda uzlaştı.

Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak ise iki taraf da ateşkes anlaşmasının etkili şekilde uygulanması ve çatışan taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese yönelik gerekli desteği sağlaması gerektiği konusunda mutabık kaldı. İki taraf da Filistin Ulusal Yönetimi'nin otorite ve yönetişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik destek çağrısında bulundu.