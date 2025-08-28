Çin ve Nepal Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı Yapacak

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Nepal ordularının eylül ayı içinde Nepal'de ortak bir terörle mücadele tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu. Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirecek.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Nepal ordularının eylül ayının başıyla ortası arasında Nepal'de ortak bir terörle mücadele tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında tatbikat çerçevesinde kapsamlı terörle mücadele eğitimlerinin yanı sıra afet yardımı ve barış gücü operasyonlarının düzenleneceğini belirtti.

Tatbikatın, Çin ve Nepal silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen bu türdeki beşinci ortak eğitim olacağını kaydeden Zhang, söz konusu tatbikatın, iki ülkenin terörle mücadele kapasitelerini daha da artıracağını ve iki ordu arasındaki geleneksel dostluk ve tatbiki işbirliğini derinleştireceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
