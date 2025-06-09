Çin ve Myanmar, Diplomatik İlişkilerin 75. Yılını Kutladı

Çin ve Myanmar, Diplomatik İlişkilerin 75. Yılını Kutladı
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Myanmar'ın başkenti Nepido'da düzenlenen törende, Myanmar lideri Min Aung Hlaing, Çin ile ilişkilerdeki istikrarı ve iki ülkenin ortak geleceği için iş birliği yapma isteklerini ifade etti.

NEPİDO, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Myanmar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü Myanmar'ın başkenti Nepido'da düzenlenen bir törenle kutlandı. Myanmar lideri Min Aung Hlaing, törende yaptığı konuşmada "Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi" rehberliğinde Myanmar-Çin ilişkilerinde istikrarlı bir büyüme sağlandığını belirterek, iki halkın yararına olacak şekilde ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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