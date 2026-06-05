Xi, Laos Lideri Sisoulith ile Görüştü

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.

Xi cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin'in komşuluk diplomasisinde Laos'a her zaman öncelik verdiğini belirterek, ikili ilişkilerde yeni atılımlar gerçekleştirmek ve yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Laos topluluğunu inşa etmek üzere Laos ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Sisoulith ise Laos'un Çin ile tamamen aynı görüşte olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini belirtti. Sisoulith, üst düzey siyasi karşılıklı güveni pekiştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İki lider, görüşmenin ardından çeşitli alanlardaki işbirliği belgelerinin imza törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua