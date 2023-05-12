Çin ve Laos, Laos'da Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi

Laos'un başkenti Viyentiyan'da 2023 Çin-Laos Dostluk Kalkanı ortak askeri tatbikatının açılış töreni, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Jicheng/Xinhua)

VİYENTİYAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Laos ordularının terörle mücadele kabiliyetini artırma amacıyla Laos'ta düzenlenecek ortak askeri tatbikatın açılış töreni Laos Halk Silahlı Kuvvetleri'nin (LPAF) Kommadam Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen törende söz alan Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Harekat Alanı Komutanlığı 75. Grup Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Yang Wenlin, 2023 Çin-Laos Dostluk Kalkanı ortak tatbikatının, iki ordu arasında deneyim alışverişine yönelik bir platform olmanın yanı sıra iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirip işbirliğini artırmaya yönelik somut bir adım olma işlevi de taşıdığını söyledi.

Törene, Laos Halk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Phanseng Bounphanh ve Çin'in Laos Büyükelçisi Jiang Zaidong da katıldı.

Tatbikatta ormanlarla kaplı dağlarda mevzilenen ulusaşırı silahlı suç örgütlerine yönelik ortaklaşa saldırı düzenlenmesi senaryosu çalışılacak.

Tatbikatta gerçek mühimmatla ateş, kapsamlı bireysel eğitim, birlik ayırma taktikleri ve muharebe hizmet destekleri de yer alıyor.

Tatbikat sırasında iki ordu arasındaki dostluğun perçinlenmesine yönelik olarak katılımcı askerler arasında basketbol maçları, halat çekme yarışları ve kültürel gösteriler de düzenlenecek.

Ortak tatbikat, ortak geleceğe sahip Çin-Laos topluluğunun inşası konusunda iki tarafın imzaladığı ortak bildiri kapsamında Çin ile Laos arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek üzere gerçekleştiriliyor.